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Восторг восхищения, волнение сопереживания, гордость за своих земляков-сибиряков – то, что подарили зрителю XXII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области.
Доброго здравия, благополучия, успехов, удачи и счастья всем физкультурникам и спортсменам! Большое спасибо и наилучшие пожелания устроителям праздника! Быть хозяином мероприятий такого масштаба – это и почётное, и организационно-хлопотное дело.
Состязания спортсменов по разным видам спорта проходили на нескольких площадках Бердска, потому – было весьма сложно расставить приоритеты и выбрать, какому виду отдать предпочтение в первую очередь. Где проскочить мельком, а где зацепиться накрепко? Везде было интересно и азартно. Очень нелегко пришлось лыжникам. Холодные, жёсткие погода и снег доставили суровые испытания спортсменам.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:30]
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