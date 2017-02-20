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Восторг, волнение, гордость за земляков

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Восторг восхищения, волнение сопереживания, гордость за своих земляков-сибиряков – то, что подарили зрителю XXII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области.

Доброго здравия, благополучия, успехов, удачи и счастья всем физкультурникам и спортсменам! Большое спасибо и наилучшие пожелания устроителям праздника! Быть хозяином мероприятий такого масштаба – это и почётное, и организационно-хлопотное дело.

Состязания спортсменов по разным видам спорта проходили на нескольких площадках Бердска, потому – было весьма сложно расставить приоритеты и выбрать, какому виду отдать предпочтение в первую очередь. Где проскочить мельком, а где зацепиться накрепко? Везде было интересно и азартно. Очень нелегко пришлось лыжникам. Холодные, жёсткие погода и снег доставили суровые испытания спортсменам.

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Восторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляковВосторг, волнение, гордость за земляков

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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