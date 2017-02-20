Восторг восхищения, волнение сопереживания, гордость за своих земляков-сибиряков – то, что подарили зрителю XXII зимние сельские спортивные игры Новосибирской области.

Доброго здравия, благополучия, успехов, удачи и счастья всем физкультурникам и спортсменам! Большое спасибо и наилучшие пожелания устроителям праздника! Быть хозяином мероприятий такого масштаба – это и почётное, и организационно-хлопотное дело.

Состязания спортсменов по разным видам спорта проходили на нескольких площадках Бердска, потому – было весьма сложно расставить приоритеты и выбрать, какому виду отдать предпочтение в первую очередь. Где проскочить мельком, а где зацепиться накрепко? Везде было интересно и азартно. Очень нелегко пришлось лыжникам. Холодные, жёсткие погода и снег доставили суровые испытания спортсменам.

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