Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Ударил кулаком в лицо фельдшера «скорой» запойный петербуржец

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего Виталия Гиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои).

По данным следствия, 15 февраля бригада скорой помощи прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.

Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Следственный комитет незамедлительно реагирует на все случаи нарушения прав медицинских работников, и каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в их профессиональную деятельность, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.

Новости smi2.ru

  • Обвинил СМИ в раздувании паники во время эпидемии гриппа минздрав Новосибирской области (10)
  • Выпала из окна на 10 этаже 16-летняя девушка в Новосибирске (0)
  • Электронные медицинские карты появятся в 2018 году (0)
  • Чудом выжил новосибирец после удара молнии (0)
  • Что случилось на трассе около «Домала»? (25)
Ударил кулаком в лицо фельдшера «скорой» запойный петербуржец

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:40] Идут в суд с соцработником из-за «отписанной» ей квартиры родные умершей ст...

[17:35] Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

[17:05] За независимость Донбасса выступили 24% россиян

Все новости

[17:40] Идут в суд с соцработником из-за «отписанной» ей квартиры родные умершей ст...

[17:35] Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

[17:05] За независимость Донбасса выступили 24% россиян


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: