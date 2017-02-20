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Следственный комитет России по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего Виталия Гиля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (побои).
По данным следствия, 15 февраля бригада скорой помощи прибыла в гостиницу, расположенную в одном из домов по улице Ткачей, для оказания медицинской помощи мужчине, которому стало плохо после употребления спиртных напитков.
Во время оказания помощи больному обвиняемый, также находившийся в помещении в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет незамедлительно реагирует на все случаи нарушения прав медицинских работников, и каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в их профессиональную деятельность, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:15]
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