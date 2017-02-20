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К визиту федеральных министров готовятся в Бердске

Во время всероссийский Сельских игр в Бердск приедут министры федерального уровня. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый вице-мэр Александр Тужик. К приезду высокопоставленных чиновников замглавы поручил с особой тщательностью подойти к очистке дорог.

— Город должен быть в порядке, потому что министры у нас будут в первую половину дня и на следующей день во второй половине. Достаточно серьезный подход. Владимир Николаевич (к начальнику УЖКХ Бердска — прим. ред.), целые сутки у нас будут министры, именно министры российского уровня. Так что готовимся. Это не так часто бывает, — подчеркнул Александр Михайлович.

В администрации уверены, что Бердск проведет соревнования всероссийского масштаба на достойном уровне. В прошлые выходные, 18 и 19 февраля, в Бердск принимал областные Сельские игры. Как отметил вице-мэр по соцполитике Сергей Носов, губернатор Новосибирской области дал высокую оценку организации спортивного события, а участники остались довольны и самими играми, и проживанием, и едой. Никаких нареканий у делегаций не было.

Но областные соревнования, как выразился Тужик, всего лишь репетиция перед всероссийским этапом. Ожидается, что в Бердск съедутся около 1500 спортсменов со всех регионов страны. Бердск впервые проводит игры такого масштаба, и для города это одновременно и большая честь, и большая ответственность.

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К визиту федеральных министров готовятся в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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