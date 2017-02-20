Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота во время парламентских выборов 16 октября были причастны российские государственные органы. Об этом сообщает телеканал RTCG.

Господин Катнич отметил, что о российском вмешательстве стало известно из показаний фигурантов дела и данных их разговоров. Он уточнил, что во главе группы, планировавшей переворот, стоял гражданин России Эдуард Широков с настоящей фамилией Шишмаков.

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является членом российских спецслужб»,— объяснил прокурор.

Он добавил, что один из главных заговорщиков Александр Синджелич до попытки переворота посетил Москву по приглашению господина Широкова. «За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. Российские госорганы сейчас проверяют, как это произошло»,— добавил господин Катнич.

По словам прокурора, обвинительное заключение по делу о перевороте будет готово до 15 апреля. Процесс проводится в отношении 25 человек.

Ранее суд в Черногории приговорил трех сербов к пяти месяцам тюремного заключения за участие в подготовке госпереворота. Обвиняемые признали вину в «создании преступной организации» и заключили сделку со следствием.

Вчера газета The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что западные спецслужбы собрали доказательства причастности России к попытке переворота.

В прошлом ноябре специальная прокуратура Черногории впервые назвала имена двоих россиян, которых она считает организаторами попытки путча, которая была устроена с целью ликвидации премьера Мило Джукановича и смены власти в стране после парламентских выборов, передает Ъ.

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