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Перепутали на юбилейных медалях цвета флага Новосибирской области

Церемония награждения юбилейными медалями прошла в областной администрации 17 февраля. Губернатор Владимир Городецкий и председатель заксобрания Андрей Шимкив вручили медали «80 лет Новосибирской области», сообщили ввресс-службе регионального правительства.

Красная полоса, находящаяся на флаге Новосибирской области слева, оказалась на планке медали справа. Зеленая полоса — слева. На самой медали написано «Новосибирская область. 80 лет».

Положение о медали было утверждено постановлением губернатора. В документе было сказано, что на ее лицевой стороне будет изображен географический контур Новосибирской области, на оборотной — объемный герб региона. На 50 тыс. комплектов наград с футлярами бюджет потратил 8,5 млн рублей.

Среди первых награжденных медалями оказались Герои Советского Союза Александр Анцупов и Дмитрий Бакуров, Герой России Валерий Поташов, Герой Социалистического Труда, глава сельскохозяйственного холдинга «Ирмень» Юрий Бугаков, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, ветеран труда Владимир Боков, возглавлявший облисполком в середине 1980-х годов, и другие.

В 2017 году Новосибирской области исполняется 80 лет. Регион вышел из состава Западно-Сибирского края и стал самостоятельной административной единицей 28 сентября 1937 года.

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Перепутали на юбилейных медалях цвета флага Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [15:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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