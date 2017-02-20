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Сухим молоком из пальмового масла кормят в школах и детсадах Новосибирской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области будут добиваться внедрения системы эффективного контроля за качеством продуктов питания, поставляемых для детских садов и школ региона. Об этом шла речь на состоявшемся на площадке ОНФ расширенном экспертном обсуждении вопросов организации питания детей в образовательных учреждениях Новосибирской области.

Проблему поставки в новосибирские школы и детские сады качественных продуктов ОНФ поднимает с 2014 года. В ситуацию не раз вмешивались надзорные и правоохранительные органы, ситуация в этой сфере сейчас находится на контроле депутатов законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов Новосибирска. Но, по мнению общественников, принимаемых мер недостаточно.

«Количество поступающих жалоб от родителей на качество питания в школах не уменьшается. В том случае, если независимым экспертам удается взять пробы продуктов в школьных столовых, оказывается, что значительная часть закупаемых продуктов – фальсификаты», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов.

В качестве примера участники экспертного обсуждения рассказали о случаях, когда детей кормят сухим молоком из пальмового масла. Директор некоммерческого партнерства «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» подчеркнул, что стоимость такого продукта значительно выше натурального молочного продукта в рознице на прилавках новосибирских магазинов.

По итогам обсуждения активисты Общероссийского народного фронта сошлись во мнении о необходимости в ближайшее время совместно с независимыми лабораториями организовать выборочную проверку закупаемых школами продуктов.

«Ситуация требует системного подхода, который мы будем прорабатывать со всеми заинтересованными структурами. Для этого целесообразно создание рабочей группы, в которую войдут представители надзорных и контролирующих структур, мэрии, правительства региона и депутатского корпуса, активные граждане», – сказал Соколов.

По его словам, одним из ключевых вопросов, который будет вынесен на обсуждение в ближайшее время, – доступ на рынок закупок продуктов для системы образования Новосибирской области местных товаропроизводителей.

«Сегодня достаточно бюрократических препон, которые не позволяют новосибирским сельхозпредприятиям попасть в число поставщиков для школ и детских садов. Хотя именно их присутствие позволило бы организовать входящий контроль продуктов для системы образования региона», – считает Соколов.

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Сухим молоком из пальмового масла кормят в школах и детсадах Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [15:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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