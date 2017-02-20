Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Вернуть к жизни архивные картины хочет музей Бердска

В фондах бердского историко-художественного музея хранится около 1000 замечательных картин профессиональных и самодеятельных художников. Часть из авторов уже ушли из этой жизни, оставив в наследство частичку своей души, своего мира… И автограф в уголке картины.

— Без сомнения, они очень хотели, чтобы у ныне живущих была возможность увидеть их творческое послание. И музей все делает для того, чтобы выставки художников продолжались. Но для достойного представления картин многие из них требуют переоформления в художественный багет, а некоторые и проведения реставрационных работ, — рассказала сотрудник музея Мариня Янеева.

Поэтому музей, совместно с художниками и мастерами, объявляют о проведении благотворительной акции «Автограф», в ходе которой будут собраны средства на переоформление в багет картин художников, которые уже умерли.

Для всех желающих поддержать эту инициативу музей выпускает ограниченную серию открыток, с одним из художественных произведений, представляемых в выставочных залах музея в 2017 году.

Выпуск открыток производится к дате официального открытия выставок. Художники и мастера оставляют на них свой автограф. Благотворительный взнос составляет 50 руб.

В конце 2017 года музей опубликует результаты акции и в январе 2018 года представит коллекцию картин, оформленных, благодаря участникам акции, в новые багетные рамы.

Первые открытки с автографами уже можно купить. Подписи поставили Елена Корчуганова и Петр Милованов, чьи выставки живописных работ сейчас проходят в бердском музее.

Новости smi2.ru

  • Яйца митрополита Тихона покажут в музее Новосибирска (13)
  • Экспозицию для музея актера Бирюкова за 1,6 млн рублей в Бердске создадут на Урале (3)
  • Экскурсоводы из народа проведут экскурсии по Бердску (0)
  • Чудо-технике из 60-х годов удивляются дети в музее Бердска (10)
  • Чтения с волшебным фонарем купца Горохова возродили в музее Бердска (3)
Вернуть к жизни архивные картины хочет музей Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [14:40]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:40] Идут в суд с соцработником из-за «отписанной» ей квартиры родные умершей ст...

[17:35] Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

[17:05] За независимость Донбасса выступили 24% россиян

Все новости

[17:40] Идут в суд с соцработником из-за «отписанной» ей квартиры родные умершей ст...

[17:35] Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

[17:05] За независимость Донбасса выступили 24% россиян


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: