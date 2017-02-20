В фондах бердского историко-художественного музея хранится около 1000 замечательных картин профессиональных и самодеятельных художников. Часть из авторов уже ушли из этой жизни, оставив в наследство частичку своей души, своего мира… И автограф в уголке картины.

— Без сомнения, они очень хотели, чтобы у ныне живущих была возможность увидеть их творческое послание. И музей все делает для того, чтобы выставки художников продолжались. Но для достойного представления картин многие из них требуют переоформления в художественный багет, а некоторые и проведения реставрационных работ, — рассказала сотрудник музея Мариня Янеева.

Поэтому музей, совместно с художниками и мастерами, объявляют о проведении благотворительной акции «Автограф», в ходе которой будут собраны средства на переоформление в багет картин художников, которые уже умерли.

Для всех желающих поддержать эту инициативу музей выпускает ограниченную серию открыток, с одним из художественных произведений, представляемых в выставочных залах музея в 2017 году.

Выпуск открыток производится к дате официального открытия выставок. Художники и мастера оставляют на них свой автограф. Благотворительный взнос составляет 50 руб.

В конце 2017 года музей опубликует результаты акции и в январе 2018 года представит коллекцию картин, оформленных, благодаря участникам акции, в новые багетные рамы.

Первые открытки с автографами уже можно купить. Подписи поставили Елена Корчуганова и Петр Милованов, чьи выставки живописных работ сейчас проходят в бердском музее.

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