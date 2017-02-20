Поджог остается единственной вероятной причиной пожара на крыше шестиэтаэжки в Бердске. Инспекторы обнаружили на чердаке жилого дома кучу пустых бутылок.

Напомним, возгорание произошло 17 февраля в доме №22 по ул. К. Маркса. Площадь пожара составила 20 кв. метров. К счастью, никто не пострадал. Только квартиры шестого этажа оказались залиты водой при тушении. Ущерб устанавливается.

По словам начальника отдела надзорной деятельности Николая Степоненкова, на чердак мог попасть любой. Люк был открыт:

— При осмотре обнаружили бутылки от спиртных напитков разного времени.

Ситуацию разобрал на еженедельной городской планерке вице-мэр Александр Тужик. По его мнению, на чердаке «собирались поджарить шашлыки».

— Я слышал, есть такая практика, — отметил Александр Михайлович. — А тут, судя из доклада, если там было систематическое распитие алкоголя, получается, небольшой притон на крыше. Надо выяснять у управляющей компании. Я не первый раз слышу, что на крыше дома устраивают чуть ли не приготовление шашлыков! В Новосибирске есть рестораны на крыше, и тут решили тоже сделать!

Тужика возмутило, что в доме был беспрепятственный доступ на чердак. Он назвал это нарушением антитеррористической безопасности.

— Свободный доступ на крышу! А завтра, извиняюсь, несчастный случай. Выпили, ограждений нет, ничего нет… — подчеркнул Александр Михайлович.

Вице-мэр попросил особое внимание уделить чердачным помещениям при осмотре жилых зданий. Открытых люков быть не должно.

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