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Ловец покемонов в храме пожаловался в ЕСПЧ

Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС в понедельник, 20 февраля, сообщил адвокат, который защищает интересы Соколовского.

«Действительно, мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека», — сказал он.

На данный момент Соколовский находится под домашним арестом. Такое решение 13 февраля принял Свердловский областной суд. Его дело передано на рассмотрение в суд.

В начале августа Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В октябре 2016 года Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения.

19 января блогеру было предъявлено новое обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», поводом для которого стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.

Видео Е1.ру

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Ловец покемонов в храме пожаловался в ЕСПЧ

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [14:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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