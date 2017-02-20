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Поскользнулась и травмировалась возле «Сбербанка» жительница Бердска

Чиновники администрации проверили крыльцо офиса «Сбербанка» на ул. Островского, 55 в Бердске. Поводом для проверки стало обращение местной жительницы. На днях она поскользнулась на этом месте и упала.

— Проверка проведена в связи с падением клиента банка. Травмы, полученные заявителем, серьезные. Сейчас она восстанавливается под контролем врачей, — отметили в администрации Бердска.

По наблюдением чиновников, входная группа банка очищена от снега, а на ступенях имеются антигололедные покрытия. В БЦГБ о травмировавшейся из-за гололеда ничего не знают. Какие именно травмы получила женщина, неизвестно.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в декабре от гололеда пострадал 77-летний житель Молодежного.

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Поскользнулась и травмировалась возле «Сбербанка» жительница Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [13:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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