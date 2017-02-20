На шум в супермаркете «Магнит» пожаловалась в администрацию Бердска жительница дома №174 по ул. Островского. Магазин расположен на нижнем этаже жилого дома, и бердчанку, которая проживает выше, сводил с ума грохот тележек.

Как рассказали в мэрии, со слов заявительницы, шум она слышит чаще всего днем и вечером. Она — больной человек, и громкие звуки ей очень мешают.

— Она обращалась в магазин с просьбой поменять колеса тележек на резиновые. Ей обещали, но пока проблема осталась, — доложили в администрации.

К решению проблемного вопроса подключилось управление экономразвития. Чиновники написали в Роспотребнадзор с просьбой проверить уровень шума в магазине. Однако дожидаться итогов проверки в «Магните» не стали, и уже сделали заявку в головной офис на замену шумных колес.

— Вопрос находится на контроле администрации, — отметили в мэрии.

Напомним, это не единственный случай, когда жители Бердска жалуются на соседство с магазинами. Бердчане сообщали в Роспотребназдор о вибрации от холодильников, из-за которых «гудеть» начинает весь дом.

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