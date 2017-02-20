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Видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения на Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, появилась в сети. Об этом сообщает Daily Mail.
На видео инцидента, который произошел в аэропорту малайзийской столицы Куала-Лумпур, видно, как девушка в белом топе и джинсах хватает и держит мужчину, в то время как другая девушка распыляет токсичное вещество в его лицо.
Затем на кадрах видно, как, предположительно, Ким Чен Нам обращается к сотрудникам охраны аэропорта. Впоследствии его ведут в пункт службы безопасности, где он теряет сознание.
Видео youtube.com
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Южная Корея заявила о причастности КНДР к убийству брата Ким Чен Ына. Кроме того, СМИ писали, что один из подозреваемых в организации покушения на Ким Чен Нама является экспертом в области химии.
Южная Корея заявила, что они считают режим Северной Кореи причастным к убийству сводного брата лидера страны Ким Чен Ына, передает Reuters.
«Мы считаем, что режим Северной Кореи стоит за этим инцидентом, учитывая то, что пять подозреваемых — граждане именно Северной Кореи», — сказал Чжен Чжун Хи, представитель министерства по объединению, которое занимается вопросом взаимоотношений двух Корей.
При этом представитель отказался давать какую-либо другую информацию по происшествию.
Полиция Малайзии сообщила, что арестовала северокорейца по подозрению в участии в убийстве Ким Чон Нама, передает Газета.ру. Тем не менее еще четверых подозреваемых граждан КНДР полиция продолжает искать. По информации правоохранителей, подозреваемые уже покинули территорию Малайзии.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [13:15]
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