14 апреля 2005 года у кафе, расположенного в Первомайском сквере Новосибирска между посетителями произошел конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из карабина «Сайга» в оппонентов. В результате стрельбы трое мужчин были ранены, а один – скончался на месте. Преступник с места происшествия скрылся.

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство).

К раскрытию этого преступления были привлечены несколько десятков опытных оперативников и следователей, специализирующихся на раскрытии преступлений против личности. Кропотливая работа позволила полицейским в течение нескольких дней установить личность стрелявшего – им оказался новосибирец, которому на тот момент было 27 лет. Однако задержать подозреваемого смогли только через одиннадцать лет.

В конце января 2017 года новосибирские сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможном нахождении разыскиваемого преступника в Краснодарском крае. Комплексное использование возможностей оперативно-разысных и других подразделений органов внутренних дел подтвердило полученные сведения: подозреваемый проживает на Кубани под чужим именем.

Новосибирские сыщики немедленно выехали в Краснодар и совместно с коллегами УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали разыскиваемого. В настоящее время мужчина этапирован в Новосибирск и заключен под стражу, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В Новосибирской области в результате планомерной работы следственных органов по раскрытию преступлений «прошлых лет» мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном им в 2005 году.

— Принимаются все возможные меры к реализации принципа неотвратимости наказания лиц, совершивших преступные деяния, — пояснила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Происшествие 12-летней давности около 4.00 у кафе-бара «Аквариум». Мужчина, которому на тот момент было 27 лет, в ходе возникшего конфликта с компанией из 5 человек произвел в них выстрелы из принадлежащего ему карабина «Сайга-410″, после чего одному из пострадавших нанес множественные удары по голове, от которых последний скончался на месте происшествия.

После совершения преступления мужчина скрылся, был объявлен в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась, утверждает Кулешова.

10 февраля 2017 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения розыскиваемого лица в городе Краснодаре, где 39-летний мужчина проживал по поддельному паспорту. Учитывая данный факт, производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 12 лет скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили в первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал, однако пояснил, что убивать потерпевшего не хотел. Свой поступок следователю мужчина объяснил тем, что таким образом заступился за свою девушку, которой компания молодых людей, отдыхавших в кафе за соседним столиком, стала оказывать непристойные знаки внимания.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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