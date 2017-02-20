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В понедельник, 20 февраля бердский отдел физкультуры и спорта озвучил результаты XXII зимних сельских спортивных игр региона. Соревнования проходили в Бердске 17-19 февраля.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город принял около 1000 гостей из всех районов и городов Новосибирской области. 34 команды разыграли комплекты медалей в двух подгруппах по 8 зимним видам спорта.
Сельские спортивные игры-2017 посвятили 80-летию образования Новосибирской области. — Масштабное событие прошло на высоком уровне. Гости остались довольны. На праздничном открытии присутствовали представители всех районов. Традиционно накал страстей был нешуточный, — рассказали в ОФФКиС.
В упорной борьбе на спортивных испытаниях определились лидеры.
Результаты во второй подгруппе:
1 место – Болотнинский район
2 место – Чистоозерный район
3 место – Колыванский район
4 место – г. Обь
5 место – Доволенский район
6 место – Купинский район
Результаты в первой подгруппе:
1 место – г. Бердск
2 место – Коченевский район
3 место – Сузунский район
4 место – Татарский район
5 место – Искитимский район
6 место – Черепановский район
Таким образом, бердские спортсмены составят костяк сборной команды Новосибирской области, которая выступит на Всероссийских сельских спортивных играх в начале марта.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [12:20]
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