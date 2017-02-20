В понедельник, 20 февраля бердский отдел физкультуры и спорта озвучил результаты XXII зимних сельских спортивных игр региона. Соревнования проходили в Бердске 17-19 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город принял около 1000 гостей из всех районов и городов Новосибирской области. 34 команды разыграли комплекты медалей в двух подгруппах по 8 зимним видам спорта.

Сельские спортивные игры-2017 посвятили 80-летию образования Новосибирской области. — Масштабное событие прошло на высоком уровне. Гости остались довольны. На праздничном открытии присутствовали представители всех районов. Традиционно накал страстей был нешуточный, — рассказали в ОФФКиС.

В упорной борьбе на спортивных испытаниях определились лидеры.

Результаты во второй подгруппе:

1 место – Болотнинский район

2 место – Чистоозерный район

3 место – Колыванский район

4 место – г. Обь

5 место – Доволенский район

6 место – Купинский район

Результаты в первой подгруппе:

1 место – г. Бердск

2 место – Коченевский район

3 место – Сузунский район

4 место – Татарский район

5 место – Искитимский район

6 место – Черепановский район

Таким образом, бердские спортсмены составят костяк сборной команды Новосибирской области, которая выступит на Всероссийских сельских спортивных играх в начале марта.

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