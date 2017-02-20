«Снятие санкций само по себе не приведет к возобновлению экономического роста», — заявил в интервью «Огоньку» главный научный сотрудник НИИ системного анализа Счетной палаты РФ Владимир Осипов.

«Сегодня в России реальный сектор фактически финансирует финансовый сектор, хотя в нормальной экономике должно быть наоборот, — объясняет господин Осипов. — Самый сильный удар — из всего списка секторальных санкций — нам нанесли финансовые санкции. Но если их отменят, к чему мы так стремимся, деньги в реальный сектор экономики все равно не попадут или попадут какие-то крохи. Почему? Да потому что так устроен наш финансовый рынок».

По словам эксперта, при разной рентабельности у предприятий разных секторов экономики все они сегодня платят одинаковые налоги. И после введения санкций, когда прекратился приток денег из-за рубежа, как говорит Владимир Осипов, весь капитал российских предприятий фактически ушел в банки, поскольку там прибыль можно получить выше, чем в производстве.

«Если теперь снимут финансовые санкции, деньги все равно устремятся в спекуляции, — говорит Владимир Осипов. — Например, игроки начнут скупать акции российских компаний, а когда цена поднимется, быстро распродадут. Также под ударом окажется и наша национальная валюта. Спекулянты выигрывают еще и на разнице курсов валюты. Чем больше разница, тем больше выигрыш. В 2014 году, когда рухнул рубль, выиграли именно спекулянты».

По мнению эксперта Счетной палаты, «нужно менять налогообложение: оно не должно быть одинаковым для всех, потому что у разных отраслей и даже разных предприятий одной отрасли разные издержки и нормы прибыли, поэтому необходимо смещать налоговую нагрузку с отраслей, рост которых планируется обеспечить, на спекулятивные виды деятельности, финансовые спекуляции в первую очередь».

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