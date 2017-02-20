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Для расчистки снега на региональных и межмуниципальных автодорогах задействовано 613 единиц спецтехники, ее количество меняется в зависимости от интенсивности выпадения осадков. Качество выполнения работ подрядными организациями контролируют специалисты областного минтранса и «Сибуправтодора», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов отметил, что в связи с возобновившимися осадками, снегоочистительная техника работает в усиленном режиме. Особое внимание, по словам министра, уделяется автодорогам, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов и регулярных пассажирских перевозок, а также расчистке опасных поворотов, спусков и подъемов.
В Территориальном управлении автодорог Новосибирской области отметили, что с февраля на автодорогах региона подрядные организации также приступили к подготовке автодорог к весеннему периоду: значительное внимание уделяется расчистке обочин и откосов. Это необходимо во избежание повреждения дорожного покрытия при таянии снега.
По информации пресс-центра мэрии Бердска, за предыдущую неделю на дорогах города было задействовано 23 единицы техники Центр муниципальных услуг и 5 единиц наемной техники. За неделю на бердские снегоотвалы вывезли более 16 тыс. кубометров снега. А с начала сезона — около 128 тыс. кубов. Это значительно превышает средние показатели: обычно за весь зимний сезон с улиц Бердска вывозят около 100 кубометров снега.
справка
Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, составляет 12 777,4 км.
Сообщить об опасных явлениях, возникших ДТП или чрезвычайных происшествиях на автодорогах регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, можно в круглосуточный диспетчерский центр ТУАД по телефонам: 730 (МТС) или 8-913-949-00-30 (для абонентов МТС и других сотовых операторов).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [12:00]
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