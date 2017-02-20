Бердск в субботу, 18 февраля, снова принимал высокопоставленных гостей из областного правительства. На этот раз повод спортивный — открытие XXII сельские игры районов Новосибирской области, которые прошли 17-19 февраля. В город прибыли более 900 участников из 34 муниципальных образований.

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий поделился с журналистами местных и региональных СМИ своими впечатлениями о начале состязаний на бердской земле. Изначально площадкой для зимних сельских игр 2017 года должен был стать Татарск, но потом эту почетную миссию поручили Бердску.

— Здесь традиционно хорош всегда биатлон и лыжный спорт, поэтому лыжня здорово подготовленная всегда здесь. Сам Ледовый дворец великолепный, хоккейных открытых коробок достаточно, чтобы не на одной площадке проводить. А вообще других спортивных объектов, игровых залов больше, чем в Новосибирске на жителя: если сравнить, то здесь обеспеченность спортивными объектами гораздо выше, — оценил спортивный потенциал Бердска Владимир Филиппович.

Представителей СМИ интересовало, ускорят ли сельские игры строительство создание новых мест для тренировок и соревнований. Глава региона отметил, что за последние пять лет многие районы стали более оснащенными для развития спорта. Так, крытые хоккейные боксы появились в Верх-Ирмене и Усть-Тарке, в Коченево теперь есть корт с искусственным льдом, возводятся и летние площадки. А в 2017 году региональная власть планирует открыть еще 7-8 комплексных спортивных объектах на сельских территориях.

Для Бердска, который считается спортивной столицей Новосибирской области, региональный этап зимней сельской «олимпиады» стал своеобразной репетицией: организаторы проверили, насколько город подготовлен для Всероссийских сельских игр-2017. Финал пройдет в Бердске и других точках области 2-6 марта. На ледовых бердских аренах встретятся хоккеисты.

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