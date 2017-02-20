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Изменился маршрут маршрутки 510. Теперь с ул. Озерной она едет по Нахимова, но поворачивает налево, на ул.Маяковского, потом Свердлова, Пионерская, Полевая до Юго-Восточного, потом обратно на Озерную, потом только по обычному маршруту через Кирова-Ленина-Первомайская-Трасса-Агролес.
Теперь это точно самый длинный маршрут в Бердске. С двумя аппендиксами.
Интересно,это сделано, чтобы прибить автобус №2, или маршрут 510?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [11:40]
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