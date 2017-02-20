Изменил­ся маршрут маршрутки ­510. Теперь с ул. Озерной­ она едет по Нахимова­, но поворачивает нал­ево, на ул.Маяковского, ­потом Свердлова, Пион­ерская, Полевая до Юг­о-Восточного, потом о­братно на Озерную, по­том только по обычном­у маршруту через Киро­ва-Ленина-Первомайска­я-Трасса-Агролес.

Теп­ерь это точно самый д­линный маршрут в Берд­ске. С двумя аппендик­сами.

Интересно,это с­делано, чтобы прибить ­автобус №2, или маршр­ут 510?

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