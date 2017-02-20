Поиски исчезнувшего 13 февраля в Шерегеше сноубордиста из Бердска Романа Самборского подошли к финалу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в субботу, 18 февраля, поисковый отряд «Лиза Алерт» заявил о том, что Роман найден живым. Волонтеры ссылались на официальную информацию таштагольской полиции.

Как сообщают пользователи социальных сетей, Романа Самборского заметили в Новосибирской области, и якобы, все эти дни, что его искали в Шерегеше, мужчина находился в гостях у знакомой девушки в Новосибирске.

Якобы таксист(по другой версии- семейная пара), подвозивший Романа из Кузбасса в Новосибирск, пришел в полицию и рассказал об этом.

Факт обнаружения Романа подтвердила и супруга, которая на своей странице опубликовала несколько сообщений о том, что он жив.

— Ребята! Спасибо огромное за помощь и поддержку! Прошу Вас не судить и не обсуждать Рому, поскольку мы не знаем о состоянии его здоровья! — сообщила Валерия Самборская на своей странице в «ВКонтакте». – Я, правда, не знаю, где Рома, но знаю, что он жив, и это просто счастье! Мы ждем его в любом состоянии!

В соцсетях нашлись свидетели ссоры Романа с супругой в кафе горнолыжного курорта. Якобы они повздорили, супруг кинул ключи от машины и ушел в неизвестном направлении. Позже его видели идущим по трассе от Шерегеша.

По версии полиции, Роман пропал во время спуска с горы Зеленой — он разминулся с родственниками днем 13 февраля. С тех пор он не выходил на связь и его местонахождения было неизвестно. При этом он приехал в Шерегеш с женой и 5-месячным сыном.

В тот же день Валерия организовала поиски Романа силами добровольцев. Люди ехали на помощь из разных городов Сибири, создали группу поиска в соцсетях, перечисляли деньги в помощь его семье. Лера даже обращалась к экстрасенсам, которые подтвердили, что ее супруг жив.

Новости smi2.ru