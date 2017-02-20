По требованию судоверфи Nobiskrug, расположенной в Германии и специализирующейся на постройке яхт класса «люкс», в Гибралтаре была арестована крупнейшая в мире частная яхта, сообщает YachtHarbour.

Яхта прибыла в Гибралтар несколько дней назад для прохождения испытаний, доставка ее владельцу, российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, запланирована на конец весны этого года. Исковые требования верфи, которая построила судно, составляют €15,3 млн, и связаны они с нарушениями контракта, передает Ъ.

Богатых россиян в рейтинге владельцев самых больших в мире яхт немало, и они стремятся наращивать свои позиции. В дополнение к моторной яхте A длиной в 119 м (23-е место в рейтинге), которую благодаря уникальному внешнему виду — яхта похожа на шлем астронавта — много раз снимали в голливудских фильмах, российский миллиардер Андрей Мельниченко заказал гигантский парусник Sailing Yacht A. Его длина составила 142,8 м (10-е место), а стоимость проекта оценивалась в $374 млн.

Новости smi2.ru