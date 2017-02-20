Бережливые старики из Бердска стали жертвами мошенниц в субботу, 18 февраля. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе областного главка МВД, обманщицам удалось выманить у пожилой четы крупную сумму денег.

Для 75-летниего хозяина квартиры в доме по ул. Герцена и его супруги это был обычный день. Внезапно в дверь позвонили — на пороге стояли две женщины. Они представились сотрудницами Пенсионного фонда и рассказали, что помогают престарелым бердчанам разобраться в премудростях новой денежной реформы: мол, необходимо провести обмен накоплений. Доверчивые старики отдали «благодетельницам» все свои сбережения — почти 450 тыс. рублей, которые они хранили дедовским способом — в голенище сапога. Взамен они получили лишь 500 рублей.

Когда старики опомнились, незваные гостьи уже скрылись. Стражам правопорядка не удалось задержать мошенниц по горячим следам. Они возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

— Сотрудники полиции обошли все близлежащие дома и выяснили, что ни к кому больше эти женщины не приходили. Возможно, у кого-то была информация о том, что пенсионеры хранили деньги дома. Сейчас проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания данных женщин, — рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

В управлении Пенсионного фонда России в Бердске говорят, что к ним в последние несколько месяцев все чаще приходят с вопросом — ходят ли их специалисты по домам. Замначальника ведомства Татьяна Кусова уверяет: почти никогда. Исключение делают лишь тем подопечным, которые из-за немощи сами не могут прийти в кабинет, — и только по их просьбе.

— Бердчанам мы хотим порекомендовать: если в дверь постучались люди и представились нашими сотрудниками, нужно попросить их удостоверение, позвонить нам и уточнить, работают ли у нас такие сотрудники. Тогда мы уже дадим полную исчерпывающую информацию, выходили ли наши специалисты по какому-либо вопросу, — советует Татьяна Юрьевна и называет контактные телефоны ПФР: 2-63-95 и 2-63-96.

Если вы не вызывали «пенсионщиков», но они пришли и настойчиво хотят что-то разъяснить, требуют документы или деньги, тогда, призывают и сотрудники управления ПФР и правоохранители, нужно звонить в полицию. Скорей всего, вымогатели покинут дом заподозрившей неладное жертвы.

Зачастую любители легкой наживы приходят именно к пожилым людям. Хотя их методы с каждым разом все более изощренные, не гнушаются они и проверенных годами способов обмана. Один из самых распространенных — «прикинуться» госслужащими или специалистами коммунальных служб. Так, в декабре 2016 года пенсионерке из Бердска мнимые сотрудники управляющей компании посулили компенсацию за квартплату. Обманщикам бабушка отдала более 2000 рублей — сдачу с двух пятитысячных купюр «банка приколов».

Новости smi2.ru