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В пятницу, 17 февраля, в бердском Центре развития образования состоялся итоговый круглый стол с участниками муниципального конкурса профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2017». Там же объявили победителя и призеров конкурса, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
По итогам конкурса первое место заняла воспитатель детского сада №19 «Шустрик» Екатерина Блохина, на втором месте воспитатель детсада №25 «Рябинка» Ольга Пантелеева, на третьем – воспитатель школы №4, группа «Ромашка» Татьяна Серебренникова.
Участники и члены жюри обсудили проведенные мероприятия, поделились впечатлениями от участия в конкурсе, высказали мнения, пожелания организаторам конкурса, обсудили возможности профессионального роста и диссеминации педагогического опыта через участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [10:25]
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