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8 рыбаков на трех автомобилях потерялись на озере в Новосибирской области

Спасательная операция по поиску потерявшихся людей проводится в настоящее время — с утра 20 февраля — в Карасукском районе Новосибирской области.

Звонок от жителей Алтайского края, рыбачивших на озере Кривое Благодатского сельского совета Карасукского района Новосибирской области, поступил в главное управление МЧС России по Новосибирской области около семи часов утра в понедельник.

Звонивший сообщил, что 8 человек на трех легковых автомобилях не могут выехать с озера, поскольку их замело, попросили оказать содействие.

На помощь рыбакам из администрации сельсовета был направлен трактор. Однако выехав к указанному месту, тракторист их не обнаружил, сообщили в региональном управлении МЧС.

Незамедлительно в район поиска были направлены две группы спасателей из Карасукского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, сотрудники Купинского инспекторского отделения Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и специалист отдела безопасности на воде «Центра ГО,ЧС и ПБ Новосибирской области».

Всего в поисково-спасательной операции задействовано 11 человек, 5 единиц техники.

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8 рыбаков на трех автомобилях потерялись на озере в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [10:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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