Бродячие собаки в Дагестане насмерть загрызли школьницу, сообщил в понедельник, 20 февраля, агентству «Интерфакс-Юг» источник в силовых структурах республики.

«По предварительным данным, имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли. Её обнаружили на обочине дороги ее родители. Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась», — сказал собеседник.

Издание пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

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