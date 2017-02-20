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Бродячие собаки в Дагестане насмерть загрызли школьницу, сообщил в понедельник, 20 февраля, агентству «Интерфакс-Юг» источник в силовых структурах республики.
«По предварительным данным, имеется информация, что на улице Петра I города Махачкалы бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку и загрызли. Её обнаружили на обочине дороги ее родители. Вызвали скорую, но от полученных ранений девочка скончалась», — сказал собеседник.
Издание пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [10:05]
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