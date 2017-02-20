Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

План по снятию антироссийских санкций поступил в Белый дом

Предложения по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций были представлены в начале этого месяца Майклу Флинну, который в то время занимал должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The New York Times.

Как утверждает издание, основную роль в разработке данного плана сыграл украинский депутат Андрей Артеменко. О доставке Флинну документа, в котором, в частности, приводятся данные о причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, Артеменко якобы договорился с предпринимателем Феликсом Сэтером, в прошлом имевшим деловые связи с Трампом, а также юрисконсультантом последнего Майклом Коэном. Именно он и доставил лично данные предложения Флинну.

Запечатанное предложение по поводу того, как Трамп мог бы снять санкции с России, принесли в кабинет Флинна за неделю до его его отставки, которую президент США принял 13 февраля, отмечает издание.

По сведениям источников газеты, Коэн входит в число лиц, в отношении которых ФБР проводит проверки, пытаясь установить наличие возможных связей с Россией.

Принадлежность Крыма

Один из пунктов плана, как говорится в публикации, касается принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе предлагается провести на Украине референдум по вопросу о том, следует ли Крым «сдать России в аренду на срок от 50 до 100 лет». Как утверждает издание, Артеменко подтвердил журналистам, что работал над предложениями, а Сэтер и Коэн сообщили, что передали их Флинну.

«Хотя и неясно, отнесется ли Белый дом к предложению серьезно, такие независимые шаги в дипломатической сфере разозлили украинских официальных лиц», — отмечает издание. Так, пишет газета, украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко «не уполномочен представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования со стороны Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США».

«Хотя в таких неофициальных действиях нет ничего противозаконного, предложение, которое, как кажется, соответствует российским интересам, может вызвать тревогу», — также говорится в статье.

Отставка Флинна

13 февраля Трамп принял отставку своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Газета «Вашингтон пост» на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа.

Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и содержащими потенциально неправомерный сигнал для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

Источник: ТАСС

Новости smi2.ru

  • Нет похожих записей.

План по снятию антироссийских санкций поступил в Белый дом

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [10:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[13:30] Колясочнику нужна п­омощь юриста

[13:15] Шумные колеса на тележках сменит по жалобе соседки сверху магазин «Магнит» ...

[13:15] Появилось видео нападения на брата лидера КНДР в Малайзии

Все новости

[13:30] Колясочнику нужна п­омощь юриста

[13:15] Шумные колеса на тележках сменит по жалобе соседки сверху магазин «Магнит» ...

[13:15] Появилось видео нападения на брата лидера КНДР в Малайзии


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: