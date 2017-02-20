Предложения по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций были представлены в начале этого месяца Майклу Флинну, который в то время занимал должность помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The New York Times.

Как утверждает издание, основную роль в разработке данного плана сыграл украинский депутат Андрей Артеменко. О доставке Флинну документа, в котором, в частности, приводятся данные о причастности украинского президента Петра Порошенко к коррупции, Артеменко якобы договорился с предпринимателем Феликсом Сэтером, в прошлом имевшим деловые связи с Трампом, а также юрисконсультантом последнего Майклом Коэном. Именно он и доставил лично данные предложения Флинну.

Запечатанное предложение по поводу того, как Трамп мог бы снять санкции с России, принесли в кабинет Флинна за неделю до его его отставки, которую президент США принял 13 февраля, отмечает издание.

По сведениям источников газеты, Коэн входит в число лиц, в отношении которых ФБР проводит проверки, пытаясь установить наличие возможных связей с Россией.

Принадлежность Крыма

Один из пунктов плана, как говорится в публикации, касается принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе предлагается провести на Украине референдум по вопросу о том, следует ли Крым «сдать России в аренду на срок от 50 до 100 лет». Как утверждает издание, Артеменко подтвердил журналистам, что работал над предложениями, а Сэтер и Коэн сообщили, что передали их Флинну.

«Хотя и неясно, отнесется ли Белый дом к предложению серьезно, такие независимые шаги в дипломатической сфере разозлили украинских официальных лиц», — отмечает издание. Так, пишет газета, украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Артеменко «не уполномочен представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования со стороны Украины какому-либо иностранному правительству, в том числе администрации США».

«Хотя в таких неофициальных действиях нет ничего противозаконного, предложение, которое, как кажется, соответствует российским интересам, может вызвать тревогу», — также говорится в статье.

Отставка Флинна

13 февраля Трамп принял отставку своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Газета «Вашингтон пост» на прошлой неделе сообщила о том, что Флинн обсуждал по телефону антироссийские санкции с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. По ее данным, консультации между Флинном и Кисляком по введенным в отношении Москвы ограничениям состоялись за месяц до инаугурации Трампа.

Издание утверждало, что в Белом доме некоторые считали переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразными и содержащими потенциально неправомерный сигнал для Москвы о том, что санкции могут быть ослаблены.

Источник: ТАСС

Новости smi2.ru