На очередной сессии 2 марта бердские депутаты испытают систему электронного голосования. Выражать свою позицию — «за» или «против» — они будут не с помощью поднятой руки, как раньше, а нажатием кнопок на специальной панели. Так уже давно голосуют в Заксобрании и Госдуме. Вот и бердские народные избранники взяли пример с коллег.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник организационного отдела Совета депутатов Елена Толмачева, система для электронного голосования в актовом зале администрации (именно там проходят депутатские сессии) установлена давно — с 2015 года. Она досталась Бердску безвозмездно от Заксобрания Новосибирской области. Но до сего момента депутаты пользовались только микрофонами. А голосовали по старинке.

— К системе шел огромный экран, но он сломан. Его оставили в Заксобрании. Отремонтировать его у нас средств нет. Но система у нас в актовом зале есть. Там есть кнопочки — «плюс», «минус», «ноль» — соответственно, «за», «против», «воздержался». Каждый аппарат подключен к устройству, которое стоит у председателя Совета. Там есть табло, и на нем высвечивается, сколько человек приняло участие в голосовании, сколько проголосовало «за», сколько «против», сколько воздержалось, — объяснила Елена Михайловна.

В планах у Совета депутатов приобрести экран для вывода итогов голосования. А пока будут пользоваться небольшим табло у спикера. Специальная комиссия будет наблюдать, правильно ли объявлены итоги голосования.

— Будет группа по контролю, будет ответственный человек, который будет озвучивать итоги. Если кто-то будет сомневаться в правильности, всегда можно проверить.

По словам Толмачевой, электронное голосование исключает ошибки и неточности, которые нередко проскальзывают при обычном подсчете поднятых рук (количество рук считали депутаты-счетчики, избранные таковыми в начале сессии).

Насколько удобной будет электронная система, покажет первое испытание на мартовской сессии. Предварительная проверка показала, что аппаратура работает исправно.

Отметим, что при электронном голосовании не видно, кто из депутатов как проголосовал. Система фактически обезличивает итоги, и позиция каждого народного избранника по тому или иному вопросу останется неизвестной. Однако положением Совета депутатов предусмотрено и поименное голосование. В этом случае депутаты по списку будут озвучивать свою позицию вслух.

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