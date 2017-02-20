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Сейчас идет розыгрыш 4 билетов для заботливых родителей!
Друзья! Разыгрываем 2 билета на 2 персоны каждый на спектакль «Дюймовочка», который пройдет в городском Доме культуры г.Бердска 18 февраля в 12.00. Билеты можно будет забрать с 16 февраля в редакции с 9.00 до 18.00. Итоги 16 февраля в 12.00 по местному времени. Желаем удачи!
Текущий статус и имена победителей можно проверить по ссылке: http://mrandom.com/6C9e
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [09:10]
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[13:30] Колясочнику нужна помощь юриста
[13:15] Шумные колеса на тележках сменит по жалобе соседки сверху магазин «Магнит» ...
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