Сейчас идет розыгрыш 4 билетов для заботливых родителей!

Друзья! Разыгрываем 2 билета на 2 персоны каждый на спектакль «Дюймовочка», который пройдет в городском Доме культуры г.Бердска 18 февраля в 12.00. Билеты можно будет забрать с 16 февраля в редакции с 9.00 до 18.00. Итоги 16 февраля в 12.00 по местному времени. Желаем удачи!

Текущий статус и имена победителей можно проверить по ссылке: http://mrandom.com/6C9e

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