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Вступайте в группу «Розыгрыши Бердска»!

Группа «Розыгрыши Бердска» открылась на просторах соцсети. Создана приносящая азарт и радость побед группа сообществом «Курьер.Среда.Бердск». Приглашаем наших читателей вступить в нашу новую группу. Вас ждут розыгрыши, подарки, викторины и приятные бонусы. Приглашаем партнеров для проведения розыгрышей. Аудитория наших групп уникальна: она думающая, анализирующая, неравнодушная и ответственная. Имеет повышенные требования к качеству контента. И все это говорит в пользу ее взрослости по отношению к миру. Для проведения совместных акций можно обращаться к Елене, +7- 983-315-11-31. Удачи во всем! Пусть она целует вас как можно чаще и крепче!

Сейчас идет розыгрыш 4 билетов для заботливых родителей!

Друзья! Разыгрываем 2 билета на 2 персоны каждый на спектакль «Дюймовочка», который пройдет в городском Доме культуры г.Бердска 18 февраля в 12.00. Билеты можно будет забрать с 16 февраля в редакции с 9.00 до 18.00. Итоги 16 февраля в 12.00 по местному времени. Желаем удачи!

Текущий статус и имена победителей можно проверить по ссылке: http://mrandom.com/6C9e

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Вступайте в группу «Розыгрыши Бердска»!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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