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По информации Единой дежурной диспетчерской службы Искитимского района, за два дня в горбольницу Искитима поступило три человека, отморозивших конечности.
В пятницу, 17 февраля, в 12.15 в травмпункт искитимской ЦГБ» поступил 42-летний мужчина с диагнозом «отморожение левой стопы 3-й степени». Его состояние врачи оценили как тяжелое и госпитализировали в хирургическое отделение.
В тот же день в 15.50 в горбольницу Искитима с похожей проблемой поступил 39-летний местный житель. У него оказалась отмороженной правая стопа (тяжесть 1-й и 2-й степени). Поскольку он чувствовал себя удовлетворительно, ему назначили амбулаторное лечение.
В субботу, 18 февраля, в 10.45 в травмпункт ИЦГБ обратился 42-летний мужчина, у которого диагностировали отморожение обеих стоп, кистей рук 1-й и2-й степени). Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение горбольницы.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [09:10]
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