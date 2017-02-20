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Экскурсии по квартирам ежедневно. Застройщик ООО «АВС-М» Отдел продаж находится по адресу: Бердск, ул. Лунная, 1 Подробности в отделе продаж: 310-02-54, 310-03-54 Проектная декларация на сайте http://new.avc-m.ru/
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [08:45]
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[13:30] Колясочнику нужна помощь юриста
[13:15] Шумные колеса на тележках сменит по жалобе соседки сверху магазин «Магнит» ...
[13:15] Появилось видео нападения на брата лидера КНДР в Малайзии
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