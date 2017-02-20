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Год ипотеки за наш счет!

Спешим обрадовать наших покупателей многочисленными подарками! Строительная компания ООО «АВС-М» подготовила 5 суперакций для всех клиентов! Акции действуют до 15 марта 2017 года на квартиры в готовом доме на Лунной, 1 и в строящемся доме Ленина, 23А.

Акция «Дети – это радость!» Квадратный метр в подарок каждому ребенку!

Акция «Кладовка в подарок!» При покупке квартиры-студии и 3-комнатной квартиры в ЖК Центральном – кладовка в подарок!

Акция «Мои друзья — мои соседи!» Клиент, порекомендовавший покупку квартиры новому клиенту, получает 2% от стоимости квартиры.

Акция «Год без хлопот!» При покупке квартиры-студии в ипотеку застройщик оплачивает ипотеку в течение года.

Акция «В феврале на сделку с чистовой отделкой!» Чистовая отделка в подарок.

Все акции действуют совместно с 5% скидкой! Приобрести квартиры можно с использованием различных способов оплаты: — ипотека без первоначального взноса с господдержкой (АО Глобэкс банк, ПАО ВТБ 24, ПАО Сбербанк, АО Газпромбанк, АО РоссельхозБанк) — БЕСПРОЦЕНТНАЯ рассрочка. — материнский капитал

Экскурсии по квартирам ежедневно. Застройщик ООО «АВС-М» Отдел продаж находится по адресу: Бердск, ул. Лунная, 1 Подробности в отделе продаж: 310-02-54, 310-03-54 Проектная декларация на сайте http://new.avc-m.ru/

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Год ипотеки за наш счет!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [08:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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