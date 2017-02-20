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Президентский предвыборный штаб открыл Навальный в Новосибирске

Офис штаба Навального открылся 18 февраля в центре Новосибирска. Руководить кампанией в регионе будет член Центрального совета незарегистрированной Партии прогресса Сергей Бойко.

У входа в помещение оппозиционного политика поджидали пять активистов партии «Великое отечество» (ПВО) с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме» и портретами Навального. По наблюдению корреспондента Тайги.инфо, активных действий представители ПВО не предпринимали.

Первый региональный предвыборный штаб Алексея Навального открылся в начале февраля 2017-го в Санкт-Петербурге. Затем кампания стартует в Барнауле, Кемерове, Томске, Красноярске, Иркутске, Омске и Чите. Всего планируется запустить представительства кандидата в 77 регионах России.

Новосибирский офис должен заняться сбором информации о жителях, которые готовы поставить подпись под фамилией Навального для выдвижения в президенты в 2018 году. Ему необходимо собрать порядка 300 тыс. автографов по всей стране, чтобы зарегистрироваться кандидатом, из них регион должен дать около 3%.

Алексей Навальный объявил, что будет баллотироваться в президенты в конце 2016 года. Об участии в кампании уже объявили основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, в социальных сетях появились группы поддержки выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина. Сторонники КПРФ уже провели несколько митингов, на которых от имени «общественности» собирали подписи за выдвижение главы партии Геннадия Зюганова.

В 2015 году «Демократическая коалиция» , объединившая «Парнас», «Партию прогресса» и «Демвыбор», при поддержке Навального баллотировалась в новосибирское заксобрание. Список возглавил экс-лидер реготделения «Парнаса» Егор Савин из Бердска, который сейчас сотрудничает с «Открытой Россией», второе место досталось художнику Артёму Лоскутову, третье — Сергею Бойко. Облизборким забраковал часть подписей в поддержку коалиции и не допустил ее на выборы. Одномандатник Савин занял второе место на своем округе.

На выборах в Госдуму после разногласий части оппозиции и сопредседателя «Парнас» Михаила Касьянова список партии, не ставшей в отличие от Алтайского края объединяться с «Яблоком», набрал в Новосибирской области чуть более 1% голосов.

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Президентский предвыборный штаб открыл Навальный в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [08:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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