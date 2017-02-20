Не меньше самой победы мужской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене в субботу, 18 февраля, общественность продолжает обсуждать инцидент с национальным гимном РФ. На церемонии награждения организаторы запустили «Патриотическую песнь» Глинки вместо композиции Александрова.

Когда из динамиков неожиданно зазвучал «неправильный» вариант гимна, спортивный комментатор вырвал из рук ведущего церемонии микрофон и передал чемпионам. А биатлонисты Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин не растерялись, исполнив стихи Сергея Михалкова без аранжировок в микрофон.

Лишь когда мелодия Глинки доиграла до конца, организаторы признали собственную оплошность, объявили произошедшее «технической накладкой», и включили уже современную версию. Говорят, виновников инцидента ждет солидный штраф. А российские спортсмены отнеслись к ситуации с юмором. Как отметил Шипулин, гимн а капелла надолго останется в памяти его самого и его партнеров.

Вопиющее ЧП дало повод «Газете.Ru» вспомнить другие казусы с гимнами, имевшие место на международных соревнованиях в последнее время.

«Патриотическая песня» Глинки вместо мелодии Александрова — весьма распространенный казус, регулярно допускаемый организаторами соревнований самого разного уровня по всему миру. Искать здесь подковерные игры, попытки через гимн унизить Россию точно не стоит.

В конце концов, «Патриотическая песня» — отнюдь не чужое нам музыкальное произведение, имеет богатую и славную историю, была официальным гимном страны при президентстве Ельцина.

Инцидент перед теннисным матчем между американкой Элисон Риске и немкой Андреа Петкович на Гавайских островах получился куда более резонансным. Принимающая сторона умудрилась запустить вместо сегодняшнего гимна ФРГ на музыку Гайдна так называемую «Песню немцев», которая была написана этим же композитором, но среди немцев устойчиво ассоциируется с временами нацистского режима, когда произведение являлось национальным гимном.

Капитан сборной Германии Барбара Риттер отреагировала на казус весьма болезненно, назвав произошедшее «абсолютным скандалом, унизительным и непростительным», поскольку исполнение гимна — «священный момент».

Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) принесла извинения немецкой команде и ее болельщикам, но из песни, как известно, слов не выкинешь. Родившаяся в союзной Югославии Петкович, даром что появилась на свет в семье боснийских сербов, призналась, что во время исполнения запрещенных куплетов чувствовала себя «униженной и оскорбленной».

По всей видимости, случай произвел на нее столь сильное впечатление, что приезжая теннисистка безропотно уступила стартовый поединок в двух сетах, а за ней и вся сборная рассыпалась словно карточный домик, сдавшись на милость победителю — 0-4.

Собственно, действующий гимн Германии есть не что иное, как прямое заимствование из «Песни немцев». Речь о третьей строфе, которая стала символом объединения страны. Напротив, в концепцию Третьего рейха данный отрывок абсолютно не вписывался, поскольку повествует о враждебных нацизму «единстве, праве и свободе».

В Сандвикене местная дружина впервые за несколько лет победила нашу, вернув себе золото. Возможно, настрой подопечных Сергея Мяуса сбила приглашенная певица, которая не смогла нормально исполнить национальный гимн России.

Ей предстояло спеть а капелла, однако молодая девушка не справилась с задачей и дважды сбилась в первых же двух строках. Это привело трибуны в негодование. Зрители принялись свистеть и улюлюкать.

Смутившись, артистка принесла извинения по-английски и продолжила начатое с середины куплета. Российская часть аудитории матча по мере возможностей старалась ей подпевать.

Триумфальное выступление России в Польше увенчала блестящая эстафета, где наши «привезли» соперникам из Норвегии и Украины более 30 секунд. На цветочной церемонии, однако, не обошлось без накладки, как сперва показалось, политического характера. Учитывая наши текущие отношения с географическими соседями, это походило на ЧП: украинские спортсмены ушли с пьедестала, лишь только услышав звуки российского гимна.

Историю радостно смаковали украинские СМИ, однако разгадка подобного поведения получилась до предельности банальной. Как выяснилось, такие церемонии, в отличие от официального награждения медалями, вообще не предусматривают демонстрацию национальной символики, а гимн России был запущен организаторами по ошибке.

Причем вместе с украинцами подиум стали покидать и россияне, никак не ждавшие шанса дополнительно прослушать композицию Александрова.

Московский этап Евротура превратился в какой-то кошмар для национальных гимнов. Ошибка следовала за ошибкой. Так, 15 декабря наши невольно обидели шведов, чей гимн перед игрой с командой Олега Знарка был оборван уже через 10 секунд после начала.

Федерация хоккея России объяснила инцидент «сбоем аппаратуры». А рассерженная Швеция поставила хозяев льда на место, красиво победив.

На следующий день россияне справились с чехами, однако исполнению национального символа вновь сопутствовал крупный конфуз, беспрецедентный на таком уровне. Приглашенная исполнить песню оперная певица Хибла Герзмава неожиданно… забыла слова!

Когда команды выстроились в линию и зазвучала музыка, народная артистка России внезапно растерялась.

Сперва она не смогла вовремя вступить, затем вообще замолчала. После чего спела «Россия — великая наша страна!». Когда стало ясно, что исполнение гимна не спасти, за кадром послышалось отчаянное: «А можно сначала?!»

Но начать сначала было нельзя — после неловкой паузы пришлось допевать. Герзмава вновь подала голос, и на этот раз перепутала слова. Вместо «Славься, Отечество наше свободное» спела «Отечество наше народное»…

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