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Не пропустил машину скорой помощи с тяжелобольным водитель грузовика в Новосибирске

По информации, размещенной в сети интернет о воспрепятствовании проезду скорой помощи, следователи СКР по новосибирской области организовали доследственную проверку.

По информации паблика АСТ-54, опубликовавшего видео перепалки между водителями на повышенных тонах, автомобиль «скорой» не смог проехать из-за перегородившего проезд грузовика.

— При этом водитель грузовика, уверяют очевидцы, отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры, по информации очевидцев, продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других авто, которые могли бы освободить проезд. Они отогнали свои машины и дали дорогу неотложке. Также сообщается, что в машине «скорой» находился тяжелобольной пациент, — рассказала старший помощник руководителя областного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В воскресенье, 19 февраля, в соцсетях появилось видео перепалки между водителями грузовика и скорой помощи. Видеозапись сделал очевидец через окно. Конфликт произошел в одном из дворов на улице Фрунзе в Новосибирске.

Автомобиль «скорой» не смог проехать из-за частично перегородившего проезд грузовика. При попытке попросить отогнать грузовой автомобиль, водитель неотложки услышал отказ, мотивированный тем, что время – это деньги, и водителю грузовика не хотелось потерять пару минут, для того чтобы пропустить «скорую». Его даже не смутило то, что в «скорой» лежит тяжелобольной человек.

Уговоры продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев авто, которые могли бы освободить проезд. Они без лишних вопросов дали дорогу неотложке.

Видео youtube.com

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Не пропустил машину скорой помощи с тяжелобольным водитель грузовика в Новосибирске

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [07:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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