Накануне, 18 февраля, проводились поисковые работы в районе кордона Кокши с применением глубоководного аппарата «Фалькон». Работы завершились в 2 часа ночи 19 февраля, обследовано 420 000 кв. метров. Всего с начала поисков проверено 910 500 квадратных метров, на дне озера пока найти ничего не удаётся.

Вдоль береговой линии осуществлялось обследование акватории на судне, принадлежащее Алтайскому государственному природному заповеднику. Вечером, в 17.20, в районе мыса Челюш обнаружены 2 фрагмента кресла, которые были доставлены на кордон Кокши и переданы следователям для проведения экспертизы и установления принадлежности.

Вертолет компании «Алтай Авиа» осуществлял аэровизуальное обследование акватории Телецкого озера и прилегающей территории. Обследовано 23 квадратных километра.

Проводилось обследование дна озера с применением геофизического оборудования работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр на вертолете. Ориентировочное время расшифровки данных до 2 суток.

Сегодня, 19 февраля, спланирована работа комплекса «Фалькон» в районе кордона Кокши.

Как сообщал «Курьер. среда. Бердск», вертолет упал вечером 12 февраля. На его борту находились пилот и четверо пассажиров. Поиски продолжаются уже неделю с перерывами из-за резкой перемены погоды и периодических штормов на озере.

«Климатическая особенность связана с господствующим в котловине озера движением воздушных масс. Шторм и осадки здесь нередки, а высота волн в такие моменты может достигать нескольких метров, — пояснили в ведомстве. — Так, только за минувшие сутки спасатели трижды приостанавливали и возобновляли поиски».

Найденное 13 февраля тело женщины, предположительно — супруги пилота Дмитрия Ракитского Елены, остается единственным и по-прежнему не опознано. На борту помимо них находились бизнесмен и бывший алтайский чиновник Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин и заместитель гендиректора крупнейшего в Европе многофункционального вертолетного комплекса Heliport Moscow Мария Козинцева.

Вертолет, по данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, принадлежал некоммерческому партнерству «Аэроклуб Алтай Авиа», а базировался на площадке ООО «Алтай Авиа». Последняя фирма и отель, в котором остановился Вореводин, принадлежат Барнаульской сетевой компании. Ей, в свою очередь, владеют председатель Сибирского общества охотников и рыболовов Сергей Портнягин и брат Анатолия Банных Сергей Розбах, пишет Тайга.инфо.

Именно брат нашел Анатолия Банных после катастрофы, в которую он попал на вертолете у горы Черная в 2009 году во время незаконной охоты на архаров. Его поисковая группа обнаружила четырех выживших, среди семи погибших тогда оказался полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.

По факту возможного падения вертолета «Робинсон» в Телецкое озеро возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие рассматривает три версии происшествия: ошибка пилота, техническая неисправность и плохие погодные условия. В месте падения воздушного судна глубина превышает 200 метров. В поисковой операции участвуют спасатели из Бердска. Они привезли с собой судно на воздушной подушке «Арго».

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