Инициативная группа жителей Нижней Ельцовки в воскресенье, 19 февраля, проведет пикет против транзита через их микрорайон Восточного обхода. Как сообщила руководитель новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина, цель пикета — информирование жителей о проблеме сброса трафика с Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку.

— Восточный обход по проекту должен обходить ВСЕ районы города. Но из-за неправильной очерёдности строительства транспортные потоки пойдут через Советский район. Считаем недопустимым делать сброс транспорта с ВО через Советский район в любом варианте. Соглашаясь на сброс транспорта через микрорайон Нижняя Ельцовка, мы говорим «добро пожаловать» машинам с Восточного обхода и навсегда обрекаем себя на существование у обочины многополосного шоссе! — прокомментировала Каверзина.

Она согласна с тем, что сейчас из Нижней Ельцовки сложно выехать, но считает: Восточный обход только усугубит ситуацию.

— Экология микрорайона у нас хорошая – но мы лишимся этого, допустив транзит! — уверена глава регионального отделения «Яблока».

По ее словам, дорога по лесу в Ельцовке, уже обозначенная на генплане, является частью Южного обхода. И считает, что проект нуждается в федеральном финансировании, а сейчас «любое отвлечение федеральных средств на части Южного транзита отвлечет средства от строительства Восточного обхода, что затормозит его строительство и усугубит транспортную проблему города».

— Мы требуем приостановки строительства 1 этапа, который смыкает его с дорогой Кольцово–Академгородок, настаиваем на скорейшем строительстве 3 и 4 этапа Восточного обхода с выходом на Чуйский тракт. Это может спасти район от транзитного транспортного потока с Восточного обхода, — заявляет Светлана Каверзина.

Кстати, на Восточный обход надеются и автомобилисты Бердска. Предполагается, что новая дорога, которая проедет по границе Бердска и Новосибиркого района разгрузит трассу М-52 и ликвидирует частные пробки.

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