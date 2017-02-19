Новосибирскую область посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. В пятницу, 17 февраля, вместе с губернатором Владимиром Городецким она побывала в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» и приняла участие в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя «Мать и Дитя «Авиценна».

В Центре нейрохирургии Городецкий и Голодец осмотрели ангиографическую операционную, в которой установлен ангиограф biplane для эндоваскулярных вмешательств. Новая операционная будет готова принять первых пациентов уже в марте этого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Это вторая такая операционная на территории Российской Федерации, и то, что она появилась здесь, в Новосибирске, тоже знаменательно. Операционная отличается высокой технологичностью. И сегодня врачи могут делать передовые операции, которые полностью меняют качество жизни человека», — заявила Ольга Голодец.

Она выразила уверенность в дальнейшем позитивном развитии здравоохранения региона. «Я здесь была два с половиной года назад. То, что я сейчас вижу — это движение вперёд: коллеги идут уверенными темпами, это вселяет надежду и радость», — подчеркнула Ольга Голодец.

Вице-премьер также поддержала необходимость завершения строительства новосибирского перинатального центра, отметив, что возможные пути реализации проекта будут предметно обсуждаться.

Со своей стороны, Владимир Городецкий также назвал необходимость достройки перинатального центра принципиальным вопросом. Глава области отметил, что в регионе многое делается для улучшения инфраструктуры здравоохранения. «Самое главное, что мы уже определились с нашими возможностями. В этом году, по концессионному соглашению, должно начаться строительство семи поликлиник в городе Новосибирске. Будет серьезно увеличена, с 6 до 25, программа строительства ФАПов в сельских населенных пунктах области», — подчеркнул Губернатор.

Затем вице-премьер правительства РФ и глава региона и приняли участие в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя «Мать и Дитя» «Авиценнна», в рамках которой для Владимира Городецкого и Ольги Голодец была организована экскурсия по новому медицинскому центру. Высокие гости осмотрели онкологическое, урологическое, педиатрическое отделения, отделения физиотерапии, реанимации, интенсивной терапии, экстренной медицинской помощи и ВРТ, а также центр лучевой диагностики.

Ольга Голодец отметила, что такие медицинские учреждения, как клинический госпиталь «Авиценна» — использующие новейшие медицинские технологии в каждом направлении деятельности — можно назвать локомотивами российского здравоохранения.

По мнению Владимира Городецкого, многопрофильность — главный козырь нового медицинского центра. Возможность оказывать целый комплекс услуг повышает конкурентоспособность, тем самым стимулируя развитие других учреждений здравоохранения.

«Открытие каждого нового объекта на территории Новосибирской области — это шаг к дальнейшему развитию сферы здравоохранения региона, а значит, — и к повышению качества жизни его жителей», — резюмировал Губернатор.

справка

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации — ведущее в Российской Федерации медицинское учреждение, в котором оказывается высокотехнологичная медицинская помощь в области нейрохирургии и смежных областях медицины, а также разрабатываются современные методы профилактики, диагностики и лечения с учетом профиля деятельности. 50% пациентов — жители Новосибирской области.

В 2017 году запланировано открытие новой операционной площадки, оснащенной оборудованием нового поколения — системой рентгеновской ангиографической (двухпроекционной), позволяющей выполнять хирургические вмешательства щадящими методами через сосуды и внутри сосудов головного мозга. Принципиальное преимущество данного оборудования состоит в обеспечении минимальных доз облучения при высоком качестве изображения. Данный метод лечения значительно ускоряет последующую реабилитацию пациентов.

В частности, оборудование позволяет проводить тончайшие операции по удалению тромбов, восстанавливать мозговое кровообращение, останавливать кровотечения и бороться с аневризмами. Планируется проводить не менее 500 операций на сосудах головного мозга в год.

Новосибирская область традиционно высоко оценивается на федеральном уровне с точки зрения развития медицины высоких технологий. При содействии правительства региона здесь активно реализуется ряд проектов, некоторые из которых являются пилотными в масштабах страны.

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