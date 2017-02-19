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В Бердске в субботу горел деревообрабатывающий цех на восточной промплощадке, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
18 февраля в 12:13 произошел пожар в деревообрабатывающем цехе на ул. Промышленная, 18 в Бердске.
— В результате пожара огнем повреждены потолочные перекрытия здания, электрооборудование, пиломатериалы, рассказали спасатели.
В 12:21 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава. О пострадавших на пожаре не сообщается. Дознаватели ОНД выясняют причины пожара и ущерб.
Как сообщают ЯндексКарты, по адресу: Бердск, ул. Промышленная, 18 располагаются несколько предприятий. В том числе магазин стройматериалов, компания по продаже кислорода, технических и медицинских газов, производства тротуарной плитки и дачных домиков. А также пункт приема вторсырья.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 февраля 2017 г. [12:35]
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