«Ватрушка» попала в ДТП в Новосибирской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Дорожно-транспортное происшествие в поселке Садовый было зарегистрировано в пятницу, 17 февраля, в 22.50.

— Как установили сотрудники полиции, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 катал на «ватрушке» гостя из Венгеровского района. На улице Березовой буксируемый на гибкой сцепке надувной «прицеп» выехал на полосу встречного движения, и его пассажир попал под колеса грузового «Хово». От полученных травм 22-летний молодой человек скончался на месте, — рассказали в полицейском ведомстве.

В настоящее время проверяются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП ведется доследственная проверка. Уже установлено, что водитель управлял ВАЗом в состоянии алкогольного опьянения.

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