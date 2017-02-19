Спортсмены — представители всех районов области — съехались в наш Бердск для участия в XXII зимних сельских спортивных играх Новосибирской области.

В «Зима-Лето» проходят соревнования по хоккею (в воскресенье начало в 9-00), в ЛДСе также соревнуются хоккеисты, а также конькобежцы (в воскресенье с 8-30). На «Метелице» в воскресенье с 10-30 состоятся соревнования по лыжной, эстафетной гонке и по биатлону. На «Веге» соревнуются гиревики, шашисты и шахматисты (начало с 8-30 утра). Также проходят соревнования в ДС «Авангард» и ФОК «Восток».

Все состязания очень зрелищны и увлекательны.

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