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Сельские спортивные игры проходят в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Спортсмены — представители всех районов области — съехались в наш Бердск для участия в XXII зимних сельских спортивных играх Новосибирской области.

В «Зима-Лето» проходят соревнования по хоккею (в воскресенье начало в 9-00), в ЛДСе также соревнуются хоккеисты, а также конькобежцы (в воскресенье с 8-30). На «Метелице» в воскресенье с 10-30 состоятся соревнования по лыжной, эстафетной гонке и по биатлону. На «Веге» соревнуются гиревики, шашисты и шахматисты (начало с 8-30 утра). Также проходят соревнования в ДС «Авангард» и ФОК «Восток».

Все состязания очень зрелищны и увлекательны.

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Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 19 февраля 2017 г. [07:45]

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