В пятницу, 17 февраля, на базе БУ ОО «Омский велоцентр» прошёл первый этап Кубка Омской области по велоспорту–трек. В котором приняли участие спортсмены из Тюмени, Новосибирска, Бердска, Нижнего Тагила и Омской области. В соревновательную программу вошли: индивидуальная гонка преследования, скретч, гонка с выбыванием, гит с места 250 метров, в которых за право стать лучшими сразились спортсмены из Бердска.

В индивидуальной гонке преследования на 3 км среди юношей 15-16 лет Илья Боков занял 3 место. В индивидуальной гонке преследования на 2 км среди юношей 13-14 лет 3 место завоевал Кирилл Захаров, на сотые доли секунд отстал от него Егор Лучников. В вечерней программе соревнований была групповая гонка с выбыванием на 40 кругов, среди юношей 13-14 лет Егор Лучников — 2 место.

Также в гонках принимала участие представительница прекрасного пола из Бердска – Татьяна Паренкова, которая показала очень хороший результат: в индивидуальной гонке преследования – 7 место, в групповой гонке на выбывание 6 место.

Для нашей команды это был дебют в данном виде (велоспорт-трек), несмотря на это, в упорной борьбе и в условиях жесткой конкуренции наши ребята показали замечательные результаты.

Команду города Бердска подготовил тренер ДЮСШ «Авангард» Александр Николаевич Мартыненко.

С более подробной информацией о соревнованиях можно ознакомиться на сайте МБУ ДО ДЮСШ «Авангард».

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