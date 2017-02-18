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Уважаемые читатели и будущие читатели библиотеки-филиала №4 (ДК «Родина»)! Сообщаю вам о часах работы нашей библиотеки в ДК «Родина»:
Понедельник: 10:00-18:00, Вторник, среда, четверг, пятница: 10:00-19:00, Суббота: 10:00-17:00. Выходной день — воскресенье, последняя пятница месяца — технический день.
В библиотеке изменился телефон: 3-71-97. Приглашаем вас в библиотеку!
В фойе 2 этажа ДК «Родина» организован БУККРОССИНГ — книгообмен между читателями и гостями библиотеки.
21 февраля объявлен в библиотеке Днём книгодарения. Благодарим всех за интерес к чтению и за вклад в развитие буккроссинга города Бердска.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [19:55]
[20:55] Кубок Омской области по велоспорту-трек
[19:55] Часы работы библиотеки в ДК «Родина»
[18:25] Губернатор Городецкий открыл сельские спортивные игры региона в Бердске
[20:55] Кубок Омской области по велоспорту-трек
[19:55] Часы работы библиотеки в ДК «Родина»
[18:25] Губернатор Городецкий открыл сельские спортивные игры региона в Бердске
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