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Часы работы библиотеки в ДК «Родина»

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Елена Дунаева, заведующая библиотекой-филиалом №4 (ДК «Родина») ЦБС Бердска:

Уважаемые читатели и будущие читатели библиотеки-филиала №4 (ДК «Родина»)! Сообщаю вам о часах работы нашей библиотеки в ДК «Родина»:

Понедельник: 10:00-18:00, Вторник, среда, четверг, пятница: 10:00-19:00, Суббота: 10:00-17:00. Выходной день — воскресенье, последняя пятница месяца — технический день.

В библиотеке изменился телефон: 3-71-97. Приглашаем вас в библиотеку!

В фойе 2 этажа ДК «Родина» организован БУККРОССИНГ — книгообмен между читателями и гостями библиотеки.

21 февраля объявлен в библиотеке Днём книгодарения. Благодарим всех за интерес к чтению и за вклад в развитие буккроссинга города Бердска.

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Часы работы библиотеки в ДК «Родина»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [19:55]

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Курьер.Среда.Бердск

[20:55] Кубок Омской области по велоспорту-трек

[19:55] Часы работы библиотеки в ДК «Родина»

[18:25] Губернатор Городецкий открыл сельские спортивные игры региона в Бердске

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Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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