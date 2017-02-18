Уважаемые читатели и будущие читатели библиотеки-филиала №4 (ДК «Родина»)! Сообщаю вам о часах работы нашей библиотеки в ДК «Родина»:

Понедельник: 10:00-18:00, Вторник, среда, четверг, пятница: 10:00-19:00, Суббота: 10:00-17:00. Выходной день — воскресенье, последняя пятница месяца — технический день.

В библиотеке изменился телефон: 3-71-97. Приглашаем вас в библиотеку!

В фойе 2 этажа ДК «Родина» организован БУККРОССИНГ — книгообмен между читателями и гостями библиотеки.

21 февраля объявлен в библиотеке Днём книгодарения. Благодарим всех за интерес к чтению и за вклад в развитие буккроссинга города Бердска.

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