Вечером в субботу, 18 февраля, в Бердске зажгли огонь XXII сельских спортивных игр Новосибирской области. Эту честь предоставили тренеру бердской хоккейной команды «Кристалл», мастеру спорта Владимиру Громилину.

Видео Анастасии Солодковой

Церемонию открытия сельских игр в Ледовом дворце спорта «Бердск» начал новосибирский губернатор Владимир Городецкий. Он, как и спикер областного заксобрания Андрей Шимкив, и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный, и мэр Бердска Евгений Шестернин, пожелал всем командам только побед.

Видео Анастасии Солодковой

А в Бердск за медалями приехали 34 команды — из всех районов Новосибирской области, а также Кольцова, Искитима, Оби. Конечно, и хозяин соревнований Бердск выставил свою команду.

Видео Анастасии Солодковой

Состязания, впрочем, начались еще накануне, 17 февраля. Продолжатся старты 22-х областных сельских игр и в воскресенье, 19 февраля.

Как подчеркнул глава региона, зимние игры перенесли в Бердск, поскольку в городе есть готовые площадки для всех видов спорта, заявленных в соревнованиях: лыжные трассы на базе «Метелица», катки для хоккея в ЛДС «Бердск» и «Зима-Лето», биатлонное стрельбище на стадионе «Восток», зал для гиревиков в спорткомплексе «Зеленый остров».

Да и есть где разместить около 1000 гостей — в гостиницах спортивных комплексов и в оздоровительном лагере «Юбилейном».

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