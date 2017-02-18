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Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа, пишет ТАСС.
«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа» — написал глава государства.
В минувший четверг Трамп в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [18:10]
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