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Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа, пишет ТАСС.

«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа» — написал глава государства.

В минувший четверг Трамп в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.

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Трамп назвал ведущие СМИ США «врагами народа»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [18:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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