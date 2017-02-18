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«Лиза Алерт»: найден живым пропавший в Шерегеше сноубордист из Бердска

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сегодня, 18 февраля, сообщили в своей официальной группе о том, что пропавший в Шерегеше бердчанин Роман Самборский найден живым. В  то же время его супруга Валерия заявляет в соцсетях, что Романа по-прежнему ищут.

— Рому ещё никто не нашёл!!!!!! Я сейчас в милиции!!! Кто пустил эту информацию??? Есть только версия, что он уехал! Поиски продолжаются!!!» – написала Лера Самборская в «Вконтакте» совсем недавно.

«Курьер. Среда. Бердск» пока не удалось получить официальной информации от правоохранительных органов. Полицейские Шерегеша и Таштагола направляют в пресс-службу главка МВД в Кемерово, но там, вероятно, по выходным не работают — телефон не отвечает.

Тем не менее координатор поисков Самборского в Шерегеше отряда «Лиза Алерт» Егор подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что Романа нашли, и он живой.

— У нас информация от полиции. Мы даем информацию либо подтвержденную родственниками, либо полицией. К сожалению, с его женой по этому поиску у нас контактировать не получилось. Мы работали с оперативниками. Они подтверждают, что он найден, жив. Мы непроверенную информацию не выкладываем. Что нам полиция сообщила, то мы и выкладываем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Егор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Роман Самборский пропал в Шерегеше 13 февраля.Он спускался на сноуборде с горы Зеленой и разминулся с родственниками. С того времени он исчез и не выходил на связь.

В его поисках были задействованы полицейские, спасатели, волонтеры «Лиза Алерт», добровольцы и даже лично глава Таштагольского района Владимир Макута. Сообщалось, что турист самовольно покинул Шерегеш в неизвестном направлении. По крайне мере идущим по трассе зафиксировал видеорегистратор.

Новости smi2.ru

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«Лиза Алерт»: найден живым пропавший в Шерегеше сноубордист из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [15:30]

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Снег, ветер: южный
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