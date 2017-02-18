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Погиб водитель Toyota Raum в лобовом столкновении с грузовым MAN на трассе М-52

Автомобильная авария произошла в пятницу, 17 февраля, около 20.30 на 78-м километре Чуйского тракта. В районе поселка Керамкомбинат столкнулись «Тойота Раум» и грузовой «Ман», сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Как установили сотрудники полиции, следовавший в сторону Барнаула 36-летний водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения. От полученных травм он скончался на месте происшествия. 38-летняя пассажирка легковой машины доставлена в больницу. По результатам осмотра врачи назначили женщине амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, выясняются причины аварии.

За прошедшие сутки на дорогах города и области за сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых два человека погибли, еще два – получили различные травмы.

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Погиб водитель Toyota Raum в лобовом столкновении с грузовым MAN на трассе М-52

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [14:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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