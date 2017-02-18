И снова здравствуйте!!! И снова с вами ваш танкист Фантомас!!!

Серая гадость лежит под окном. И я ношу шапку и шерстяные носки…. Блин, о чем это я? ПОЧЕМУ к на в Россию завезли одного негра – бах, Пушкин получился. Одного корейца – Цой?…. Но это всего лишь лирика вступления, а поговорить сегодня с вами я хотел бы о простом русском слове ПОЧЕМУ…..

Этак, ПОЧЕМУ:

— На сигаретах крупными буквами написано – КУРЕНИЕ УБИВАЕТ? Хотя уже сейчас к курению ученые прировняли поедание колбасы. Можно покурить или съесть колбасы, вред для здоровья — одинаков…. У меня дядя, лет 15-20 проработав начальником колбасного цеха в Омске в советские времена, рассказывал так: колбаса была сделана из мяса, сала, специй, ну, еще 20% добавляли лука с хлебом. А из чего делается современная колбаса, он вообще не знает….

— Нельзя курить в общественных местах, на остановках, перронах вокзалов и т.д. А в тоже время утром, когда выходишь на работу, около подъезда стоит 40 автомобилей и все «греются»… Ну и вонь стоит соответствующая, курить савсем не хочетца, лишь бы выбежать со двора…

— На продуктах в магазине состав продукта пишется очень мелкими буковками? Для муравьев пишут? Ну и пишите, как на сигаретах крупными буквами состав того, что нас убивает…

— Россия по продолжительности жизни занимает 61-е место в мире после Шри-Ланки. А нам еще хотят увеличить пенсионный возраст. У нас на заводе в 60 лет мужики мрут как мухи…

— Один депутат Гос Думы своровал 1 млрд рублей, второй с женой сбежал на Украину. Это что же получается? У нас в ГосДуме сидят одни воры и предатели? Кто их выбирал? И почему, такую думу президент не разгоняет нафиг? (Хотя еще был Улюкаев, правительство же не разогнали).

— Правительство заморозило накопительную пенсию россиян? Уже скок морозит – года 3-4? (Я так понимаю – … своровало). Но в тоже время придумало очередное МММ – Капремонт. Типа платите бабло, и может быть, если вы будете себя хорошо вести, вам лет через 20-30 сделают капремонт, если конечно доживете….

— Численность населения России составляет всего лишь 2% населения планеты Земля, на территории России находятся 40% полезных ископаемых ресурсов планеты. Почему в России все есть, а народу не хрен есть?…

P.S. Канешно, можно задавать эти почемучки до беспредела, да я думаю, что мои читатели продолжат эту тему про Почему… Но хочу напомнить, что ровно 100 лет назад 12 марта свершилась февральская революция в России……

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