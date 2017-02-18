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Директор школы наблюдал за ученицами и учителями через видеокамеры в туалетах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федрации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего директора одной из общеобразовательных школ Тукаевского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает СК по Татарстану.

По версии следствия, злоумышленник, являясь директором школы в нарушение требований действующего законодательства и должностной инструкции c 11 января 2016 года устанавливал в женских туалетах для педагогического и технического персонала, а также учениц видеорегистратор и производил видеосъемку посетительниц, которую затем незаконно просматривал.

Противоправная деятельность директора была пресечена в сентябре 2016 года, когда одна из сотрудниц обнаружила видеорегистратор, установленный под раковиной.

Причастность к совершению преступления мужчина признал, пояснив, что установил камеру, чтобы узнать, кто засоряет унитазы.

Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Директор школы наблюдал за ученицами и учителями через видеокамеры в туалетах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [12:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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