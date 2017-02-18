Сегодня беседовал в администрации Новосибирского р-на НСО, в том числе отвечающими за дороги. И спросил про участок дороги от ост. «БАМ» до ост. п. «Светлый», находящийся в этом районе — почему не ремонтируют много лет?

И мне ответили следующее: всю эту дорогу (и коммуникации до п. Светлый) якобы нелегально (то есть без документов) построило одно из ЮЛ, принадлежащее Голубеву. Соответственно, они бы рады её взять и согласны ремонтировать, но сначала он должен внести её в реестр (её там сейчас нет).

Так что один из вариантов совета так называемым «активистам» — разыщите то ЮЛ, которое строило эту дорогу и придите с ним к какому-нибудь соглашению по внесению её в реестр.

Другой вариант — добейтесь сделать её федеральной (например, чтобы Восточный обход по ней пошёл, хотя бы временно, до окончания строительства участка до Искитима).

От редакции: Дорога от БАМа до п.Светлый существует уже много десятилетий, и она была еще до того, как появился поселок. О каком строительстве идет речь, непонятно.

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