05.02.2017г. в ГДК состоялось очередное отчётное собрание садоводов НТ Микрорайон «Марьин Лог». Собрание должно было стать отчётно-выборным, так как срок службы председателя истекает в марте нынешнего года, однако Конов В.В. (ныне действующий председатель) решил «упустить» этот момент и не включил этот вопрос в повестку собрания. Воспользовавшись доверчивостью собравшихся членов общества, объявил собрание легитимным и незаконно принимал решения, касающиеся финансового и территориального развития общества.

При отчёте бухгалтера были «умолчены» некоторые позиции бюджета общества, а какие-то статьи расходов и вовсе не были озвучены. Затраты на чистку дорог в зимний период (а именно 149 500 руб.) были мотивированы круглогодичным проживанием некоторых членов общества (со слов председателя, это 80 семей, часть из них с малолетними детьми). Однако дорога чистилась не ко всем семьям (которыми прикрывался Конов В.В.) ни до собрания, ни после. Чистка дороги производилась только до хозяйственных объектов общества (скважины и трансформаторы)! Вводя в заблуждение и скрывая истинные мотивы зимней чистки дорог, Конов В.В. натравливает рядовых дачников на круглогодично живущих соседей.

Во время собрания по залу были пущены списки, якобы сбор подписей для продления автобусного маршрута №7 до НТ Микрорайон «Марьин Лог». Но! Списки были отдельно, а само прошение – отдельно, что вызывает сомнение в истинном предназначении этих подписей.

Негодование вызвал и вопрос о размещении на территории общества вышки МТС. Многие из собравшихся садоводов были против принятия такого решения в виду вредного воздействия данного сооружения на окружающую территорию. Конов В.В. руководствовался следующими доводами: «халявное» подключение к мощностям и видеокамерам вышки МТС, заведомо зная, что такие действия могут привести к негативным последствиям.

Смета на 2017г. не была должным образом растолкована, так же как и новые «поборы» в виде целевых взносов по 1000р. с участка на необоснованные нужды. Кроме того, невозможно грамотно отследить затраты, совершённые обществом, за время правления Конова В.В. Ревизионную комиссию, избранную в апреле 2015года он не признаёт, а в новую люди идти боятся. Это оправдывается тем, что председатель стращает всех непонятными судебными разбирательствами с членами прошлой (не признанной им) ревизионной комиссии, приписывание этим людям недоказанный долг в 10 млн. руб. и безосновательное исключение их из членов общества.

Воспользовавшись неосведомлённостью людей, под предлогом многолетних долгов Конов В.В. так же исключил «неугодных» ему людей, тех кто выражался против его диктатуры и тех, кто был как либо связан с бывшим председателем «Марьиного Лога» Пастуховым Ю.А., против которого Конов В.В. ведёт открытую личную войну. Иногда складывается впечатление, что в председатели НТ МЛ Конов В.В. пришёл из личной мести, а не для развития и улучшения благосостояния общества.

На предложение собрания вместо ревизионной комиссии, воспользоваться услугами независимой аудиторской фирмой Конов В.В. оценил стоимость такой услуги в 100т.руб., повергнув собравшихся в шок. Сумма для общества, в котором при новом правлении внешний долг вырос до 1,4 млн.руб. громадная. Поэтому решение данного вопроса было решено перенести на следующее собрание, запланированное Коновым в мае 2017 года. Вот только где гарантия, что с истечением срока правление председатель не растворится вместе с документами или не вгонит в ещё большие долги, оставшись.

В обществе НТ Микрорайон «Марьин Лог» более 1100 участков, на собрании присутствовало 116 человек, из которых не все являлись членами общества, а, следовательно, не имели права голоса. Однако председатель счёл этот факт несущественным и объявил о наличии кворума, которого на самом деле и не было. Не смотря на то, что собрание прошло спокойно в связи с отсутствием хамского отношения и ора со стороны председателя Конова В.В. в адрес членов общества, ставшего закономерностью для проводимых им собраний, это заседание является нелегитивным. Таким образом, люди в очередной раз потратили впустую своё время. Что заставляет лишний раз задуматься о компетентности данного председателя и целесообразности продолжения ведения им управленческой деятельности в данном обществе.

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