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Кто узнает свою собаку?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Денис:

17 февраля найдена собака около дома №9 по ул. Кирова. Похожа на немецкую овчарку, девочка. Есть следы от ошейника, следовательно, домашняя.

Собака долгое время была на снегу без движения, вероятно, сбила машина. Сейчас находится в приюте для животных «Надежда». Кто узнал свою собаку или знает хозяев, просьба позвонить по тел. 89039034414, 89039034282.

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Кто узнает свою собаку?

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [06:45]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 7.2 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 32%, облачность: 76%

18 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -10 C°, ветер: 6.4 м.с.

Пасмурно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 80%

19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -9 C°, ветер: 6.7 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 67%

20 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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