17 февраля найдена собака около дома №9 по ул. Кирова. Похожа на немецкую овчарку, девочка. Есть следы от ошейника, следовательно, домашняя.

Собака долгое время была на снегу без движения, вероятно, сбила машина. Сейчас находится в приюте для животных «Надежда». Кто узнал свою собаку или знает хозяев, просьба позвонить по тел. 89039034414, 89039034282.

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