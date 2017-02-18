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17 февраля найдена собака около дома №9 по ул. Кирова. Похожа на немецкую овчарку, девочка. Есть следы от ошейника, следовательно, домашняя.
Собака долгое время была на снегу без движения, вероятно, сбила машина. Сейчас находится в приюте для животных «Надежда». Кто узнал свою собаку или знает хозяев, просьба позвонить по тел. 89039034414, 89039034282.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 18 февраля 2017 г. [06:45]
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