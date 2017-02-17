Кто про что, а я опять про птиц. Опять какие-то красавцы ко мне прилетели: говорят, дуболомы. В интернете нашла только картинки. Где они обитают и как размножаются, почему-то не обнаружила.

А снегири, как обычно: защищают свою кормушку от конкурентов всех видов: занимают оборону по всему подоконнику))). Знающие люди, расскажите мне про этих дуболомов, пожалуйста!

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