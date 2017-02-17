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Расскажите про дуболомов, пожалуйста!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала горный поток:

Кто про что, а я опять про птиц. Опять какие-то красавцы ко мне прилетели: говорят, дуболомы. В интернете нашла только картинки. Где они обитают и как размножаются, почему-то не обнаружила.

А снегири, как обычно: защищают свою кормушку от конкурентов всех видов: занимают оборону по всему подоконнику))). Знающие люди, расскажите мне про этих дуболомов, пожалуйста!

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Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!Расскажите про дуболомов, пожалуйста!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 17 февраля 2017 г. [19:00]

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Курьер.Среда.Бердск

[19:00] Расскажите про дуболомов, пожалуйста!

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 40%, облачность: 82%

17 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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Снег, ветер: южный
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Погода в Бердске

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19 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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